Investigan Fiesta Clandestina con 350 Menores en San Pedro Garza García; Hay 11 Detenidos

Las autoridades de San Pedro Garza García están trabajando para saber quién es el propietario de la propiedad donde se celebró una fiesta clandestina que involucró a 350 menores de edad. En el evento, realizado en la Colonia San Patricio, se ofrecieron sustancias ilegales como alcohol y drogas.

La intervención de las autoridades, que resultó en la detención de 11 personas, se logró gracias a los reportes de vecinos y padres de familia, quienes alertaron a las autoridades tras descubrir que sus hijos, de entre 14 y 17 años, estaban en el evento.

Video: Buscan Autoridades de San Pedro a Propietario de Fiesta Clandestina

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, declaró que este es un hecho sin precedentes en el municipio y que la intervención fue posible gracias a la colaboración de los ciudadanos. Además, hizo un llamado a los padres de familia a estar más atentos durante las festividades de fin de año y a lo largo del próximo año, para evitar que sus hijos asistan a eventos de este tipo.

Los padres que reportaron la situación fueron clave para detectar que algo no estaba bien en la fiesta. Durante el operativo, las autoridades decomisaron una serie de objetos, incluyendo un arma de fuego calibre 9 milímetros, equipo de sonido, más de 100,000 pesos en efectivo, vapes, cascos balísticos y esposas.

Noticia relacionada: Fiesta Clandestina en San Pedro, Nuevo León: Más de 300 Menores Sin Poder Salir y 11 Detenidos

Este hallazgo deja claro que la fiesta no era un evento común, sino que estaba vinculada a actividades ilegales. El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah informó que la propiedad en cuestión es una casa de renta, aunque aún se desconoce quién es el propietario o si se trata de una persona particular o una empresa.

Se detalló que la casa no estaba abandonada, pero sí parecía haber sido rentada específicamente para este tipo de evento. La investigación continúa, y se espera que en los próximos días se resuelva la situación jurídica de los detenidos, quienes están siendo investigados por corrupción de menores.

Denuncias y colaboración ciudadana en San Pedro Garza García

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah también destacó la importancia de la colaboración ciudadana y exhortó a los vecinos a denunciar actividades sospechosas. Según las autoridades, este tipo de fiestas clandestinas podrían estar replicándose en otros municipios cercanos. La información proporcionada por los ciudadanos es crucial para evitar que situaciones similares se repitan.

Además, el operativo fue el resultado de una coordinación entre las autoridades locales y los padres de familia, quienes pudieron alertar rápidamente a la policía. Los detenidos continúan a disposición de la Fiscalía General de Justicia, quienes están a cargo de la investigación.

Se espera que pronto se conozcan más detalles sobre las personas implicadas en esta fiesta clandestina y sobre el propietario del inmueble. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer todos los aspectos de este caso que ha conmocionado a la comunidad de San Pedro Garza García.

Historias recomendadas:

Con información de Karina Garza Ochoa / Noticias N+

RR