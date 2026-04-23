Moviliza e Investigan Hallazgo de Mujer sin Vida en Lecho de Río Santa Catarina, San Pedro

Elementos de seguridad resguardaron el puente atirantado luego de localizar a una mujer sin vida debajo de su estructura, generando una importante movilización en el área. El sitio fue acordonado mientras se desarrollan las primeras investigaciónes correspondientes a este hecho. Luego de que se reportara el hallazgo de una mujer sin vida debajo del puente atirantado, autoridades realizaron una intensa movilización sobre el lecho del río Santa Catarina, en San Pedro Garza García.

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Fue durante la tarde de este jueves 23 de abril cuando se activaron los protocolos de seguridad tras el reporte ciudadano que alertó sobre la presencia del cuerpo en la zona. Los hechos ocurrieron a la altura de Humberto Lobo y Morones Prieto, en las inmediaciones del puente atirantado. En ese punto se reportó la muerte de una mujer, lo que derivó en el despliegue inmediato de elementos de seguridad municipal. La zona permanece vigilada mientras continúan las labores de inspección por parte de las autoridades correspondientes.

Investigación en proceso

Se está investigando la muerte de la mujer que fue encontrada en el río Santa Catarina; sin embargo, el despliegue se concentra justo en el puente atirantado, donde se encuentran elementos de la policía municipal. Estos permanecen en el lugar a la espera de la llegada de agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia, quienes serán los encargados de llevar a cabo las investigaciones.

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La movilización se dio a la altura de Morones Prieto y Humberto Lobo, en el río Santa Catarina, del lado del municipio de San Pedro Garza García. En el sitio se mantiene presencia activa de la Secretaría de Seguridad municipal, la cual coordina las acciones de resguardo mientras se desarrollan las diligencias ministeriales. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

RR