Estos son los Artistas que se Presentarán en el FIFA Fan Festival 2026 en Monterrey
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El FIFA Fan Festival estará presente durante los partidos del Mundial de Futbol en Monterrey. Aquí te dejamos la lista completa de los artistas que se presentarán.
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Autoridades del gobierno de Nuevo León dieron a conocer este jueves 14 de mayo el Line Up oficial del FIFA Fan Festival 2026, un evento que reunirá a cientos de turistas que llegarán a la entidad para ver los partidos del Mundial de Futbol.
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El FIFA Fan Festival 2026 forma parte de las actividades del Mundial de Futbol y busca ofrecer espacios de convivencia para los aficionados que no asistan a los estadios. La sede de este evento será el Parque Fundidora y tendrá una duración de 39 días, en los cuales se llevarán a cabo la proyección de todos los partidos, actividades y presentaciones de artistas nacionales e internacionales.
Hasta el momento se desconoce cuál será el mapa oficial para este evento, por lo que se espera que sea en los próximos días que se revele el área donde se llevará a cabo el FIFA Fan Festival 2026.
Este es el Line Up oficial del Fan Festival 2026 en Monterrey
Este evento musical comenzará desde el 11 de junio y continuará durante todos los partidos del Mundial de Futbol 2026. A continuación te dejamos la lista completa de artistas que se presentarán:
- 11 de junio:
La Leyenda
- 12 de junio:
De Parranda
- 13 de junio:
Chayanne
- 14 de junio:
Caballo Dorado
- 18 junio:
Genitallica
- 19 junio:
La Costumbre
- 20 junio:
El Gran Silencio
- 21 junio:
Imagine Dragons
- 23 junio:
Toy Selectah
- 24 junio:
Grupo Firme
- 27 junio:
Los Cadetes de Linares
- 28 junio:
Enrique Iglesias
- 30 junio:
3 Ball Monterrey
- 3 Julio:
Jumbo
- 4 Julio:
El Malilla
- 5 Julio:
Los Payasonicos
- 10 Julio:
Mc Davo
- 11 Julio :
La Sonora Dinamita