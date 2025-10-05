Localizan a Hombre Sin Vida Bajo Estación del Metro Félix U. Gómez en Monterrey

La tarde de este domingo 5 de octubre, elementos de rescate y seguridad informaron sobre el hallazgo de un hombre sin vida debajo de la estación del metro Félix U. Gómez en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Personas que caminaban sobre el cruce de la avenida Félix U. Gómez y la avenida Colón se vieron sorprendidos tras encontrar a un hombre sobre una banqueta debajo de la estación del metro, por lo qué de inmediato llamaron a los cuerpos de auxilio para tratar de ayudar al sujeto.

Hasta este sitio llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey para brindarle atención al hombre, al realizarle algunas prácticas médicas confirmaron qué la persona ya no contaba con signos vitales por lo qué procedieron a llamar a cuerpos de seguridad. Los rescatistas confirmaron que se trataba de un masculino de entre 65 a 70 años de edad que portaba un pantalón de mezclilla y camisa en tonalidades café.

Video: Moviliza Hallazgo de Hombre Sin Vida Debajo de la Estación del Metro Félix U Gómez en Monterrey

Investigan muerte de hombre bajo estación del metro Félix U. Gómez

Momentos después, llegaron hasta la estación Félix U. Gómez elementos de Fuerza Civil quienes de inmediato acordonaron el área para resguardar el sitio y comenzar con las investigaciones correspondientes. Fueron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes comenzaron a recabar pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer la muerte del hombre.

En el sitio se pudieron percibir algunas cámaras de seguridad del sistema de Metrorrey, por lo qué se espera qué los agentes de investigación pidan el acceso para poder visualizar el momento en que el hombre perdió la vida y poder determinar la razón de su fallecimiento. Se espera qué durante las próximas horas los elementos de seguridad e investigación den más información sobre este caso que sorprendió a algunos ciudadanos qué transitaban sobre este paso en el que comúnmente se puede observar a cientos de personas y comerciantes.

DAGM