Muere Mujer Tras Persecución de 10 kilómetros en Apodaca, Nuevo León

Una mujer murió, otra más resultó gravemente lesionada y un hombre armado fue detenido, tras una persecución policial de aproximadamente 10 kilómetros y más de 20 minutos que culminó en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos iniciaron en el municipio de San Nicolás, cuando un elemento de la Policía Municipal detectó un vehículo tipo Tsuru que presuntamente contaba con reporte de robo y estaba relacionado con actividades sospechosas.

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Al marcarle el alto a los ocupantes, un hombre descendió de la unidad y encañonó al oficial con un arma de fuego, para posteriormente volver a subir al automóvil y escapar, lo que desató una intensa persecución policiaca.

La movilización se extendió hasta la carretera Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, donde presuntamente debido a la llovizna y al pavimento mojado, el conductor perdió el control del vehículo.

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Muere mujer prensada

Autoridades no descartan que una unidad policiaca pudiera haber intervenido en la maniobra, aunque dicha versión continúa bajo investigación.

El automóvil terminó por impactarse contra un árbol, dejando a dos mujeres prensadas entre los fierros del vehículo.

Paramédicos y cuerpos de rescate confirmaron que una de las mujeres ya no contaba con signos vitales al momento de su extracción, mientras que la otra fue trasladada de emergencia a un hospital con lesiones de consideración.

En tanto, el hombre armado fue detenido lesionado y trasladado bajo custodia policiaca a un hospital para recibir atención médica.

La zona permaneció acordonada mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica exacta del accidente y deslindar responsabilidades.

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