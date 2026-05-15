Atropellan y Matan a Mujer en Carretera Apodaca – Santa Rosa, Apodaca, NL

Una mujer perdió la vida la tarde de este viernes 15 de mayo, luego de ser atropellada por un vehículo sobre la carretera Apodaca–Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los hechos se registraron a la altura de la avenida América, en una zona de alta circulación vehicular y tránsito constante de unidades de carga y transporte público. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentaba cruzar la vía cuando fue embestida por un automóvil.

Video: Muere Mujer al Ser Atropellada en Carretera Apodaca - Santa Rosa

El impacto ocurrió a la altura del fraccionamiento Paraje de Santa Rosa, sitio en donde rápidamente arribaron elementos de la Policía de Apodaca y personal de Tránsito municipal para resguardar el área y evitar otro accidente. Tras el percance, las autoridades implementaron un operativo de seguridad en la zona. Uno de los carriles de circulación fue cerrado aproximadamente 100 metros mientras se realizaban las investigaciones correspondientes por parte de elementos de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El cierre vial provocó tráfico lento en ambos sentidos de la carretera, debido a que el área fue acordonada para preservar las evidencias relacionadas con este hecho. Automovilistas que transitaban por el lugar tuvieron que disminuir la velocidad mientras los peritos llevaban a cabo las diligencias necesarias.

Presunto responsable fue asegurado

De manera extraoficial, se informó que el presunto responsable del atropello fue asegurado metros más adelante del lugar del accidente. Además, se señaló que el vehículo involucrado se encuentra en la zona de Paseo Santa Rosa, donde quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes mientras continúan las investigaciones. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la mujer fallecida, ni tampoco detalles adicionales sobre la situación legal del conductor presuntamente involucrado en este hecho.

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En el sitio permanecieron las corporaciones de auxilio y seguridad en espera de la llegada del médico forense, quien será el encargado del levantamiento de las evidencias y del cuerpo de la víctima para posteriormente trasladarlo al Servicio Médico Forense. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió este trágico accidente registrado en una de las vialidades más transitadas del municipio de Apodaca.

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Con información de Porfirio Medellin / Noticias N+