Conductor Ebrio Provoca Carambola en Garza Sada y Huye Corriendo en Monterrey, NL

Un automovilista que presuntamente conducía en estado de ebriedad provocó un choque múltiple sobre la avenida Eugenio Garza Sada, al sur de Monterrey, y posteriormente escapó corriendo del lugar para evitar ser detenido.

El accidente se registró a la altura de la calle 2 de Abril, en la colonia Roma, donde el conductor de una camioneta gris circulaba presuntamente a exceso de velocidad antes de impactar a varios vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable chocó primero contra un automóvil eléctrico compacto, al que arrastró varios metros debido a la fuerza del impacto. A consecuencia del golpe, el vehículo afectado terminó proyectándose contra otras dos unidades que circulaban por la zona.

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Responsable huye corriendo

Tras la carambola, la camioneta terminó con las llantas completamente destruidas, mientras que los conductores afectados descendieron de sus vehículos e intentaron detener al presunto responsable. Sin embargo, el hombre aprovechó la confusión para abandonar la unidad y huir corriendo antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de Tránsito de Monterrey y cuerpos de auxilio arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de vialidad, ya que el accidente provocó el cierre parcial de la circulación durante aproximadamente una hora.

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A pesar de lo aparatoso del percance y de los daños materiales ocasionados a los vehículos involucrados, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

Las investigaciones continuarán para tratar de identificar y localizar al conductor responsable.

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