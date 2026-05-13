Moviliza Reporte de Alumno Armado en Escuela "Rafael Garza Livas" en Guadalupe, Nuevo León

La localización de un arma de postas al interior de la mochila de un alumno generó una intensa movilización de autoridades hasta la escuela primaria “Rafael Garza Livas”, ubicada en la colonia Valles de Linda Vista, en Guadalupe, Nuevo León.

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Fue durante este miércoles 13 de mayo cuando un estudiante habría localizado esta arma al interior de la mochila de uno de sus compañeros. Al percatarse de la presencia de este objeto, el menor informó a los docentes de la situación, por lo que de activaron los protocolos necesarios para poner a salvo a los alumnos.

A este punto llegaron elementos de la Policía de Guadalupe y Agentes Ministeriales para llevar a cabo los trabajos correspondientes de investigación. Autoridades resguardaron al menor que portaba el arma para interrogarlo y saber la razón por la que llevó ese objeto al plantel educativo. Hasta el momento se desconoce si el alumno o sus padres fueron detenidos.

Bala perdida impacta ventana de escuela en Apodaca

El pasado 11 de mayo se registró otro hecho de inseguridad al interior de un plantel educativo. Fue en la Secundaria Técnica 119 “Roberto González Barrera", ubicada en Apodaca, Nuevo León. donde una bala perdida impactó una de las ventanas de un salón de clases. Este hecho causó inquietud entre padres de familia, mismos que permanecieron al exterior de este punto.

En un video captado por un padre de familia se pudo escuchar un mensaje en el que mencionaban que en ese momento “la escuela estaba pasando por una situación de riesgo con lo de una bala perdida”. A través de redes también fue compartida una fotografía donde se podía observar el impacto de bala sobre una de las ventanas.

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