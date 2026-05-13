Investigan Fraudes por Venta de Boletos Durante Repechaje del Mundial de Futbol en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga al menos cuatro denuncias por presunto fraude en la venta de boletos durante los recientes partidos de repechaje rumbo al Mundial de Futbol disputados en la entidad, informó el fiscal general Javier Flores Saldívar.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló que las querellas fueron presentadas por personas que aseguraron haber sido víctimas de engaños al momento de adquirir entradas para los encuentros celebrados en Nuevo León.

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Investigan fraudes en compras de boleos

Flores Saldívar detalló que, aunque hasta el momento el número de denuncias es reducido, las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para tratar de identificar a los responsables de estos presuntos delitos: "Hasta hoy, con motivo de los juegos de repechaje que se hicieron aquí, se tuvieron cuatro denuncias por fraude en boletos".

Asimismo, el fiscal agregó que los casos denunciados involucran montos económicos menores; sin embargo, reiteró que cada uno será atendido por la autoridad ministerial: "Se están investigando ahí, afortunadamente son de poca cuantía, son solamente cuatro denuncias".

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al comprar boletos para eventos deportivos, especialmente mediante redes sociales o sitios no oficiales, ya que este tipo de fraudes suele incrementarse durante encuentros de alta demanda.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León recomendó adquirir entradas únicamente en plataformas autorizadas y verificar la autenticidad de los vendedores para evitar ser víctima de estafas.

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