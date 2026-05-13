Investigan Presunto Caso de Desaparición Forzada en Colonia Sierra Alta en Monterrey

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de de Nuevo León, se movilizaron hasta una propiedad en la colonia Sierra Alta, que ya había sido cateada a inicios del 2026. Por segunda ocasión, llevaron a cabo el cateo de la vivienda como parte de la investigación de un caso de desaparición forzada, al sur de Monterrey.

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El despliegue de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) se dio al mediodía del miércoles 13 de mayo en la calle Rosa Amarilla de la colonia Sierra Alta, sector Plaza Rincón de las Rosas, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los especialistas llegaron con reactivos químicos de nombre Blue Star, para saber si una persona no localizada habría estado en esta residencia. Según lo informado y lo captado por las cámaras de N+ Monterrey, hay un segundo domicilio que también se encuentra en el radar de la investigación.

Las autoridades Ministeriales no detallaron sí solo se trata de una persona no localizada o más, a pesar de los cuestionamientos realizados por el equipo de N+. Una fuente allegada al caso, informó que la investigación fue solicitada y realizada en coordinación con autoridades de Tamaulipas.

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La misma casa fue cateada en enero de 2026

Fue apenas el pasado 9 de enero de 2026 cuando los agentes de investigación catearon por primera vez la propiedad ubicada en una zona exclusiva del sur de Monterrey. En dicha ocasión, lograron la detención de un presunto líder criminal y dos de sus cómplices.

Además, llevaron a cabo el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos, algunos de ellos de alta gama y con placas de Tamaulipas.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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