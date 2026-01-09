Detienen a Tres Hombres Durante Cateo en Monterrey; Aseguran Armas, Drogas y Dos Camionetas

La tarde de este viernes 9 de enero fueron detenidos tres hombres, integrantes de un grupo armado, durante un cateo realizado por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en un sector privado de la colonia Sierra Alta, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Poco después de las 08:00 de la mañana, vecinos alertaron de la presencia de personas sospechosas en la calle Rosa Amarilla, en el 3er Sector de la colonia Sierra Alta. Las autoridades de seguridad arribaron al sitio e iniciaron el cateo del domicilio donde fueron capturados los tres hombre, aparentemente originarios del estado de Tamaulipas.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente y serán investigados por portación de arma de fuego, así como por delitos contra la salud, aunque no se descarta su participación en hechos violentos. Hasta el momento, no han dado a conocer su identidad de manera oficial.

Aseguran armas, droga y vehículos en la colonia Sierra Alta

Luego del cateo, el departamento de Comunicación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó de manera preliminar que, además de la detención de tres hombres, en el sitio llevaron a cabo el aseguramiento de dos armas, dos cargadores para arma de fuego, cartuchos de diverso calibre, dos radiofrecuencias, teléfonos celulares además la incautación de varias dosis de cocaína y marihuana.

También encontraron básculas digitales, bolsas plásticas y dinero en efectivo. Un par de camionetas, una de ellas de alta gama con matrícula de Tamaulipas, fueron aseguradas y remolcadas con una grúa.

