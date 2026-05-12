Catean Domicilio en Sierra Ventana Tras Investigación por Doble Homicidio en Monterrey

Agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo la tarde de este martes en un domicilio ubicado en la Colonia Sierra Ventana, al sur de Monterrey, como parte de una investigación relacionada con un doble homicidio.

El despliegue de las autoridades ocurrió sobre la Calle Francisco Beltrán, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Servicio Público, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) mantuvieron resguardada la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con una fuente de seguridad, el operativo estaría relacionado con la detención de un hombre ocurrida durante la madrugada del lunes, quien presuntamente tendría vínculo con un caso de doble homicidio que actualmente es investigado por la Fiscalía.

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Durante el cateo también participaron elementos de Servicios Periciales y Criminalística, quienes realizaron trabajos de recolección de indicios dentro y fuera del inmueble intervenido.

Investigan doble homicidio en Monterrey

Vecinos del sector señalaron que la presencia de unidades ministeriales y personal forense generó expectativa en la zona, mientras las autoridades permanecían realizando inspecciones en el domicilio.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones ni la identidad de la persona detenida. Sin embargo, trascendió que las indagatorias continúan para determinar la posible participación de más personas en los hechos investigados.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre el caso.

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