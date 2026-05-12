Captan Robo en Restaurante Cercano al Estadio de Rayados en Guadalupe, NL

Un comerciante denunció el robo de varios objetos y dinero al interior de un restaurante ubicado en la colonia Alamedas de la Hacienda, a unos metros del estadio de los Rayados, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Estos hechos se habrían originado el pasado jueves 7 de mayo, pero el propietario de este local lo dio a conocer la noche del 11 de mayo.

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Según una vecina, el responsable habría entrado por un segundo piso de manera sigilosa, por lo que no se percataron de su presencia. El momento de este robo quedó captado por cámaras de seguridad, mismas que lograron captar el momento en que un sujeto ingresa a este restaurante y comienza a buscar objetos de valor.

El dueño del negocio informó que el presunto ladrón se llevó dinero en efectivo, consolas de videojuegos y varios micrófonos. Los afectados ya presentaron una denuncia ante las autoridades correspondientes, a quienes entregaron los videos captados por las cámaras de seguridad, donde se observa el rostro del responsable, por lo que se espera que su localización sea más rápida.

Buscan a presunto ladrón de restaurante en Guadalupe

La víctima pidió a los ciudadanos que en caso de identificar al responsable, brinden información sobre su localización para poder proceder legalmente contra el y poder recuperar el equipo que fue robado. El propietario de este local también señaló que este hecho ocurre a un mes del Mundial de futbol, por lo que exigió a las autoridades mayor seguridad zonas cercanas al Estadio Monterrey.

Hasta el momento las autoridades de seguridad no han dado una declaración al respecto, pero señalaron que este sitio se colocarán cámaras especiales de seguridad ante la llegada de este evento deportivo el cual se llevará a cabo en este sector del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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