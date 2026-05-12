Detienen a Exempleada Bancaria por Presunto Fraude Millonario a Adultos Mayores en Santiago, NL

Una mujer, exempleada de una sucursal bancaria, fue detenida en el municipio de Santiago tras ser denunciada por presunto fraude y desvío de 12 millones de pesos de una cuenta de ahorro de un adulto mayor que reside en el municipio de Allende, Nuevo León.

Noticia relacionada: Alertan por Fraude con Falsas Multas de Tránsito en Monterrey

La mujer identificada como Griselda "N" fue arrestada por elementos de la Policía de Santiago y posteriormente, puesta a disposición de las autoridades correspondientes para ser investigada por los delitos que se le acusan. Presuntamente, la ahora detenida se dedicaba a realizar fraudes, principalmente a adultos mayores.

Fue un hombre de la tercera edad, habitante del municipio de Allende, quien realizó la denuncia en contra de Griselda "N" y refirió a las autoridades haber sido víctima de un fraude de 12 millones de pesos. Dicha cantidad de dinero la tenía en su cuenta de ahorro, pero se percató que ya no estaba.

Video: Detienen a Exempleada Bancaria en Santiago Nuevo León Acusada de Desvío de Fondos

Fiscalía de Nuevo León investiga a Griselda "N" por presunto fraude

Tras la detención de Griselda "N" en por parte de los policías municipales de Santiago, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación del caso por presunto fraude millonario para esclarecer los hechos y recabar testimonios de los otros adultos mayores afectados.

Hasta el momento, únicamente hay una denuncia formal ante las autoridades, pero se presume que hay más adultos mayores que han sido víctimas de Griselda "N", aparentemente mediante estafas de fondos de inversión mientras trabajaba como empleada de una sucursal bancaria.

Historias recomendadas:

Con información de Brian Samaniego | N+

SHH