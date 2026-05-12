Mujer Pide Ayuda en la Clínica 4 del IMSS en Guadalupe tras Ser Acuchillada en Juárez, NL

Una mujer con herida de arma blanca llegó a pedir ayuda a la Clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalupe, tras presuntamente haber sido víctima de un intento de asalto en el municipio de Juárez, Nuevo León.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría sido acuchillada al resistirse a un asalto al salir de su casa en la calle Atlixco de la colonia Valle Real, en el municipio de Juárez, donde le quitaron una cadena de oro. Posteriormente, logró huir y pedir ayuda para ser trasladada a un hospital.

La víctima, identificada como Diana Abigail de 38 años de edad, llegó hasta el municipio de Guadalupe dónde fue auxiliada por el equipo médico de la Clínica 4 del IMSS, ubicada en el cruce de las calles Matamoros y Juan Zuazua.

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Investigan asalto con arma blanca a mujer en Juárez

Luego de reportarse la llegada de la mujer herida, elementos de la Policía de Municipal de Guadalupe y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Justicia de Nuevo León, se movilizaron hasta la Clínica 4 del IMSS para iniciar las indagatorias de lo sucedido y confirmar si se trató de un asalto.

Las autoridades permanecieron en el sitio para continuar con la investigación del caso. Hasta el momento, no hay personas detenidas por la agresión con arma blanca en contra de la mujer y siguen sin identificar al presunto responsable. De igual manera, los médicos no han detallado la gravedad de las heridas de la víctima.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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