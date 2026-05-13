Choque entre Ecovía y Camioneta Deja 14 Lesionados en Monterrey, Nuevo León

Un aparatoso accidente vial entre una camioneta particular y una unidad de la Ecovía dejó un saldo de al menos 14 personas lesionadas, cinco de ellas trasladadas a un hospital, en hechos ocurridos en la colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Monterrey. El percance se registró en el cruce de la Avenida Abraham Lincoln y Ruiz Cortines, donde el autobús de la Ecovía terminó severamente dañado tras impactarse contra una camioneta en color blanco.

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Tras el fuerte impacto, usuarios de la Ecovía relataron los momentos de tensión que vivieron al interior del camión, el cual circulaba con varios pasajeros a bordo al momento del accidente. Ricardo López, pasajero de la unidad, señaló que aparentemente la conductora de la camioneta no respetó la luz roja del semáforo y terminó invadiendo el paso del transporte urbano.

“Como que la muchacha no vio su luz y salió un poco de la calle y el camión alcanzó a esquivarla tantito, pero sí la alcanzó del lado de la puerta del conductor”, dijo el pasajero, quien también explicó que la unidad de la Ecovía iba llena y que, tras el choque, los usuarios tuvieron que desalojar rápidamente el vehículo.

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Conductora y pasajeros fueron hospitalizados

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la camioneta fue identificada como Daniela, de 31 años de edad, quien presuntamente ignoró la luz roja del semáforo antes de ser impactada por el autobús. Luego de ser liberada del vehículo por los cuerpos de rescate, la mujer fue trasladada al Hospital de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

Asimismo, cuatro pasajeros de la unidad de la Ecovía también fueron llevados al mismo hospital debido a las lesiones que presentaban tras el accidente. Otros nueve usuarios de la Ecovía resultaron con golpes menores y fueron atendidos en el lugar por paramédicos y cuerpos de auxilio, sin necesidad de traslado hospitalario.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Monterrey, Cruz Roja, CRUM, agentes de tránsito y voluntarios del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate para brindar apoyo durante las labores de atención. Mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades involucradas, los carriles exclusivos de la Ecovía permanecieron cerrados por varios minutos, generando afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

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Con información de Carlos Campos / Noticias N+

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