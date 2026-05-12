Localizan en Monterrey Cabina de Tráiler Presuntamente Robada en San Nicolás, NL

Autoridades de seguridad lograron localizar la cabina de un tráiler la cual había sido reportada como robada desde la mañana de este martes 12 de mayo. Fueron elementos de la Policía de Monterrey quienes ubicaron este vehículo de carga en la colonia Coyoacán, en Monterrey, Nuevo León.

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Según autoridades, esta unidad de carga pesada habría sido robada en el municipio de San Nicolás. Fue sobre una zona industrial, en un costado de un terreno baldío, donde los elementos de seguridad localizaron esta cabina, la cual presentaba daños en ventanas y en el tanque de combustible. Tras este hallazgo, la zona fue acordonada para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Se espera que al sitio lleguen Agentes Ministeriales para tomar evidencias que ayuden en la identificación de el o los presuntos responsables de este robo. Aparentemente este tráiler iba de paso por Nuevo León, ya que las placas pertenecen al estado de Coahuila. Se espera que en las próximas horas acuda una grúa para retirar esta unidad y poder entregarla a su dueño.

Video: Recuperan en Monterrey Cabina de Tráiler Robada en San Nicolás

Investigan robo en restaurante en Guadalupe

Otro robo ocurrió al interior de un restaurante ubicado a unos metros del estadio de los Rayados, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Este hecho habría ocurrido el pasado 7 de mayo y quedó captado por cámaras de seguridad de este establecimiento.

El dueño de este restaurante comentó que el presunto ladrón se llevó dinero en efectivo y otros objetos que era utilizados para realizar grabaciones. Aunque el rostro de presunto responsable haya sido captada, los elementos de seguridad no han logrado capturarlo, por lo que el afectado pidió el apoyo de los ciudadanos para dar con su ubicación y poder proceder legalmente contra el.

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Con información de Carlos Campos | N+

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