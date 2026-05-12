Taxista Arrolla a Hombre a Bordo de Bicicleta Eléctrica en el Centro de Monterrey, Nuevo León

Un hombre fue arrollado por un taxista cuando circulaba a bordo de una bicicleta eléctrica sobre el cruce de Hidalgo y Juárez, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Los hechos se registraron durante la tarde de este martes 12 de mayo, generando una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

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El percance ocurrió cuando el vehículo ligero habría sido impactado por taxista, provocando que el afectado quedara tendido sobre la carpeta asfáltica. Tras percatarse de lo ocurrido, locatarios que presenciaron el hecho pidieron el apoyo de autoridades y paramédicos para que le brindaran ayuda a la persona afectada.

Hasta este sitio hicieron presencia varias unidades de la Policía de Monterrey y rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, mismos que comenzaron a valorar médicamente al sujeto arrollado. El hombre, quien no fue identificado, fue trasladado de inmediato al Hospital de Zona debido a que presentaba un traumatismo craneoencefálIco.

Investigan choque de bicicleta eléctrica y taxi en el centro de Monterrey

Luego de que se llevaran a cabo los trabajos correspondientes, la avenida Juárez fue cerrada en dirección al norte, lo que generó un intenso tráfico en este punto del centro de Monterrey. En el lugar quedó tirada la bicicleta eléctrica del afectado y el taxi que presuntamente arrolló a la víctima.

Autoridades no han dado a conocer si el chofer de este taxi fue retenido. Se espera que las cámaras de seguridad del C4 de Monterrey ayuden para observar como se registró este percance y así poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Minutos más tarde al punto llegó una grúa para retirar las unidades dañadas.

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