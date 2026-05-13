Investigan en Nuevo León Presunta Estafa por Venta de Boletos para Concierto de BTS

A tres días de que se llevara a cabo el último concierto de BTS en la Ciudad de México, dos personas habitantes del estado de Nuevo León denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) una presunta estafa al intentar adquirir dos entradas para este evento músical.

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Fue durante la mañana de este miércoles 13 de mayo cuando el Vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que ya se está llevando a cabo una investigación por el delito de fraude luego de que dos personas levantaran una denuncia tras ser estafadas por supuestos delincuentes que les habrían ofrecido boletos para el concierto de BTS.

Las afectadas declararon que luego de llevar a cabo un trato con los presuntos estafadores, hicieron un depósito bancario, uno de 4 mil pesos y el segundo por la cantidad de 12 mil pesos. Luego de realizar este pago, los supuestos responsables dejaron de tener contacto con las víctimas.

Buscan a presuntos estafadores de venta de boletos para conciertos

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre las identidades de los supuestos estafadores, pero autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mencionaron que los presunto responsables podrían encontrarse en otros puntos del país, como lo puede ser, Acapulco, Sinaloa o Sonora.

Se espera que tras estas declaraciones, las autoridades estatales trabajen en conjunto con otras corporaciones para tratar de localizar a los presuntos estafadores. Los elementos de investigación pidieron a los ciudadanos realizar la compra de boletos de eventos a través de plataformas oficiales para evitar que se sigan registrando este tipo de casos.

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