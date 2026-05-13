Presentan Segunda Denuncia contra Exempleada Bancaria por Presunto Fraude en Nuevo León

Griselda "N", exempleada bancaria detenida por la Policía de Santiago, ya suma una segunda denuncia en su contra por parte de otra presunta víctima que la acusó de un fraude de 300 mil pesos, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León el miércoles 13 de mayo.

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La situación legal de Griselda "N" se complica tras ser señalada primero por el presunto robo de 12 millones de pesos a una mujer de la tercera edad y ahora por una segunda víctima. Las autoridades ministeriales no descartan que lleguen más denuncias por parte de adultos mayores.

“Traía documentos apócrifos donde le daba cuenta de los intereses o productos que estaba realizando con su dinero”, señaló Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León al preguntarle sobre el caso de presunto fraude de la exempleada bancaria, que se dio a conocer el martes 12 de mayo.

Detención de Griselda "N" en Santiago, Nuevo León

Griselda "N" fue detenida en el municipio de Santiago, Nuevo León, por parte de policías municipales, luego de que una persona de la tercera edad, habitante del municipio de Allende, presentara una denuncia ante las autoridades en contra de la exempleada bancaria por presunto fraude y desvío de 12 millones de pesos de una cuenta de ahorro.

Luego de ser detenida, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación del caso por presunto fraude millonario de Griselda "N" para esclarecer los hechos y recabar testimonios de los otros adultos mayores afectados. Actualmente, hay dos víctimas.

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Con información de Ángel Giner | N+

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