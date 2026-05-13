Policía Resulta Herido Tras Ataque con Arma Blanca en San Pedro, Nuevo León

Un elemento de la Policía de San Pedro resultó lesionado tras ser atacado con un arma blanca mientras atendía un reporte de personas en aparente estado de ebriedad en el municipio.

Los hechos ocurrieron sobre las avenidas Roberto G. Sada y Sierra Verde, hasta donde se movilizaron corporaciones de seguridad luego de recibir el reporte de una situación sospechosa en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, el oficial intentó controlar la situación; sin embargo, durante la intervención uno de los involucrados presuntamente lo atacó con un cuchillo, causándole heridas en el rostro.

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Policía no accionó su arma de fuego

Fuentes cercanas al caso señalaron que el policía no accionó su arma de cargo debido al temor de recibir alguna sanción interna dentro de la corporación, situación que habría complicado la reacción ante la agresión.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica al uniformado, quien afortunadamente no presentó lesiones de gravedad y fue reportado fuera de peligro.

Trascendió que el presunto agresor sería un paciente con esquizofrenia, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes.

Asimismo, se informó sobre la detención de al menos una persona relacionada con los hechos, mientras las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades.

De manera extraoficial también se dio a conocer que el mismo elemento policiaco ya había sido agredido anteriormente en esa zona, donde presuntamente fue golpeado por varias personas, sufriendo incluso una fractura de nariz.

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