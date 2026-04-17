Secretario de Seguridad Afirma Que No Han Detenido a Asaltantes de la Carretera a Laredo en NL

Los dos hombres que asaltaron a varias familias el pasado fin de semana en la Carretera a Laredo, en los límites de Ciénega de Flores y Sabinas Hidalgo, continúan sin ser detenidos por las autoridades, a pesar de que ya han sido plenamente identificados.

El miércoles 15 de abril, el fiscal de Justicia, Javier Flores Saldívar, informó que los presuntos responsables habían sido ubicados y detenidos. Sin embargo, este viernes 17 de abril, el Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, confirmó que los sospechosos siguen prófugos, aunque se mantienen operativos para su localización.

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El caso cobró relevancia luego de que en redes sociales circulara un video donde se observa cómo dos hombres, a bordo de un vehículo de reciente modelo, interceptaban a conductores en la carretera. En las imágenes se aprecia que detenían a las víctimas para abordarlas y despojarlas de sus pertenencias, generando preocupación entre quienes transitan por la zona.

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Reconocen responsabilidad en vigilancia de la zona

El titular de Seguridad Estatal señaló que las autoridades tienen identificados a los presuntos delincuentes, pero reconoció que aún no han sido capturados. Asimismo, aceptó que la vigilancia en esa carretera corresponde en parte a Fuerza Civil, específicamente a la división Caminos, en coordinación con la Guardia Nacional.

"Sin duda es una de las capacidades que corresponden a Fuerza Civil con la división Caminos en coordinación con Guardia Nacional, la responsabilidad es compartida. Se presentó un evento que se hizo mediático; es importante que lo denuncien. No hay denuncia en fiscalía. Estas personas que aparecen en el video han sido identificadas y hay labores para su localización y puesta a disposición de las autoridades para que sean intervenidas por la autoridad", declaró Gerardo Escamilla.

Las autoridades reiteraron el llamado a las víctimas para que presenten denuncias formales ante la Fiscalía, ya que esto facilita las investigaciones y fortalece los procesos legales en contra de los responsables. Mientras tanto, continúan los operativos de búsqueda en la zona con el objetivo de lograr la captura de los dos hombres y evitar que se repitan este tipo de hechos en una vía clave para la movilidad en el estado de Nuevo León.

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Con información de Luis Beza / Noticias N+

RR