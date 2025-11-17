Pelea con Arma Blanca Deja Dos Detenidos en Monterrey; Ambos Resultaron Heridos

La mañana de este lunes 17 de noviembre, dos hombres fueron detenidos luego de protagonizar una pelea con un arma blanca en calles de la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Esta discusión ocurrió cuando una pareja, que habían salido de su jornada laboral en el municipio de San Pedro Garza García, esperaba una unidad del transporte público para regresar a su hogar. Fue en el cruce de la avenida Simón Bolívar y la calle Jacala cuando los afectados fueron insultados y amenazados con un arma blanca por un sujeto.

Fue un hombre, que al defender a su pareja, comenzó a forcejear con el sujeto que los había amenazado iniciando una pelea en este punto. En medio de varios empujones, las dos personas resultaron con diversas lesiones, por lo que la novia del afectado llamó de inmediato a elementos de seguridad.

Investigan pelea entre dos hombres con arma blanca en Monterrey

Hasta este cruce llegaron elementos de Protección Civil y Policía de Monterrey para brindarle apoyo a la pareja afectada. Luego de que los dos hombres heridos recibieran atención médica, y no necesitaran ser trasladados a una clínica para mayor atención, fueron detenidos por elementos de seguridad para comenzar una carpeta de investigación, deslindar responsabilidades y determinar que fue lo que originó este conflicto.

La mujer resultó ilesa y fue entrevistada por elementos para saber lo que había ocurrido. Hasta el momento se desconoce cual fue el motivo por el cual el sujeto amenazó e insultó a esta pareja, por lo que se espera que la Policía de Monterrey de más detalles sobre este caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM