Reportan Hombre Armado en el Centro de Monterrey y Detienen a Sospechoso

Elementos de la Policía de Monterrey realizaron este jueves la detención de un hombre en el Centro de la ciudad, tras el reporte de una persona armada que provocó momentos de tensión entre comerciantes y peatones.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las calles Porfirio Díaz, Reforma y avenida Colón, frente a un conocido supermercado donde habitualmente se concentran personas en situación de calle y migrantes.

Vecinos y trabajadores del área alertaron a las autoridades al observar a un hombre aparentemente armado. En respuesta, varias unidades policiacas implementaron un operativo de búsqueda revisando distintos puntos y edificios abandonados de la zona.

Detienen a sospechoso en centro de Monterrey

Minutos después, los agentes lograron ubicar y detener al presunto sospechoso, quien fue trasladado a las instalaciones de la corporación para su identificación y puesta a disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el individuo participó en algún acto delictivo, por lo que continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con fuentes policiacas, las cámaras del C4 colaboran en la investigación para determinar los movimientos del detenido y descartar su relación con otros hechos de inseguridad recientes en el área metropolitana.

Durante el despliegue, se registró ligera lluvia en el centro de Monterrey, lo que complicó momentáneamente la circulación vehicular.

