Reportan Usuarios Aumento Presuntamente Ilegal de 20 Pesos a Pasaje de la Ruta 611 en Monterrey

La mañana de este lunes 13 de octubre, usuarios del transporte público vivieron momentos de inconformidad luego de que choferes de la ruta 611 les informaran que el costo del pasaje subió de 15 a 20 pesos sin previo aviso ni autorización. Esto se pudo ver en la avenida Prolongación Madero en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Aumento de Tarifa Transporte Público en Nuevo León: ¿Cuánto Costará a Partir del 1 de Octubre?

El incremento tomó por sorpresa a decenas de personas que, sin otra opción, tuvieron que pagar la nueva tarifa para poder llegar a sus trabajos; sin embargo, la molestia generalizada no se hizo esperar, ya que el aumento fue aplicado sin que la autoridad lo permitiera. Una de las pasajeras comentó que al llegar a la parada se enteró del cobro irregular.

Estaba en la tarifa normal, pero ahorita nos están avisando que ya son 20 pesos. Ni modo, hay que viajar.

Otros usuarios expresaron su inconformidad, señalando que el transporte público ya representa un gasto considerable para quienes dependen de varios traslados diarios.

Pues sí, ya es mucho porque uno muy apenas puede pagar los 15, y ahora imagínate 20.

En esta parada, ubicada sobre la Prolongación Madero, cientos de personas abordan la ruta 611 para trasladarse hacia municipios como Apodaca y Pesquería. Algunos aseguraron que apenas se enteraron del cambio de tarifa al intentar subir al camión.

Video: Aumentan Tarifa en Ruta 611 Cobran 20 Pesos en Monterrey

Sancionan a choferes de la ruta 611 tras aumento ilegal

Debido a la situación, elementos de la Secretaría de Movilidad acudieron al sitio y retuvieron varias unidades y choferes para revisar documentos y aplicar infracciones. Durante la revisión, el servicio se detuvo por más de 30 minutos, afectando a decenas de pasajeros que se dirigían a sus centros de trabajo, como el caso del señor Filiberto quien se dirigía a su empleo.

Acabo de subirme y dice que nos esperemos 15 minutos, yo entro a las ocho y me pueden regresar, él no me va a pagar el día.

Las autoridades informaron que todos los camiones sorprendidos con el cobro de 20 pesos fueron sancionados, y advirtieron que de continuar con el aumento ilegal, la ruta 611 podría ser suspendida. Los elementos comentaron a los usuarios que reporten si estos cobros se siguen realizando durante los próximos días.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza | N+

DAGM