Roban $327 Mil en Universidad Privada en Monterrey, Nuevo León

Un robo con violencia se registró en una universidad privada ubicada en la colonia Los Fresnos, en los límites de Monterrey y Guadalupe, donde delincuentes lograron apoderarse de una fuerte suma de dinero en efectivo. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron minutos antes de las 3 de la tarde de este jueves 30 de abril. Trabajadores del plantel educativo fueron sorprendidos por varios hombres armados que actuaron de manera directa para cometer el delito.

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Fuentes de seguridad informaron que al menos tres hombres encapuchados ingresaron a las instalaciones de la universidad privada a bordo de un vehículo. Una vez dentro del lugar, los presuntos delincuentes amenazaron a los trabajadores para obligarlos a entregar el dinero en efectivo. Durante el asalto, los empleados fueron despojados de un total de 327 mil pesos, cantidad que presuntamente pertenecía a operaciones internas de la institución educativa.

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Luego de obtener el dinero, los responsables escaparon rápidamente del sitio a bordo de un vehículo, sin que hasta el momento se haya reportado su detención. La huida se realizó en cuestión de minutos, lo que dificultó una reacción inmediata por parte de las autoridades.

Autoridades resguardan la zona

Tras el reporte del robo, elementos de la policía municipal de Monterrey acudieron al lugar para resguardar la zona y realizar un recorrido en los alrededores en busca de los presuntos responsables. Asimismo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones se presentaron en el sitio para recabar información con las personas afectadas dentro de la universidad privada y dar inicio a las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

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Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR