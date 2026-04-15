Sorprende Granizada a Automovilistas en Zona Sur de Monterrey, Nuevo León

La tarde de este miércoles 15 de abril se registró una tormenta eléctrica acompañada de caída de granizo en el área de Mederos, al sur de Monterrey, informó Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, el fenómeno meteorológico se presentó de manera repentina, sorprendiendo a automovilistas y peatones que transitaban por la zona, generando complicaciones en la vialidad debido a la reducción de visibilidad y las condiciones resbalosas del pavimento.

Ante esta situación, autoridades estatales emitieron una serie de recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas moderar la velocidad, encender las luces principales de los vehículos y mantener una distancia prudente entre automóviles para evitar accidentes.

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Actividad eléctrica aumentará

Protección Civil también indicó que estas condiciones podrían extenderse a otros municipios del área metropolitana, entre ellos Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey, San Nicolás de los Garza, General Escobedo, García, Ciénega de Flores y Santiago.

El granizo, aunque de tamaño pequeño a mediano, fue suficiente para generar encharcamientos en algunas vialidades, así como afectaciones menores en techos, vehículos y áreas abiertas.

Video: Reportan Caída de Granizo al Sur de Monterrey

Además, la presencia de actividad eléctrica incrementa el riesgo para personas que se encuentren en exteriores, por lo que se recomienda evitar resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o zonas abiertas durante la tormenta.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, sin embargo, las autoridades se mantienen en monitoreo constante ante cualquier eventualidad que pudiera surgir derivada de las condiciones climatológicas.

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