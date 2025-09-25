Este jueves 25 de septiembre se llevó a cabo un operativo especial para un traslado de pulmones provenientes del estado de Aguascalientes, los cuales arribaron al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo ubicado en Apodaca, Nuevo León; de inmediato fueron preparados para su traslado aéreo hacia la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Las autoridades informaron que el helicóptero de Protección Civil de Nuevo León fue el encargado de realizar el recorrido desde un hangar hasta las canchas de medicina, donde ya se encontraba listo un contingente médico y de apoyo para recibir el órgano en punto de las 13:00 horas, de manera tentativa. Posteriormente, los pulmones serán trasladados al Hospital de Alta Especialidad Muguerza, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Elementos de rescate recalcaron a los ciudadanos que la donación de órganos ayuda a pacientes que esperan durante meses, incluso años, para poder recibir un transplante y terminar con sus procedimientos médicos tras un malestar o enfermedad.

¿Por qué fue trasladado el pulmón vía aérea?

El uso de la vía aérea resultó determinante para preservar la vitalidad del órgano, ya que se logró reducir el tiempo de traslado de una hora con 15 minutos a tan solo siete minutos. Con ello se garantiza que el pulmón llegue en condiciones óptimas para ser utilizado en el procedimiento de trasplante.

En este operativo participaron Protección Civil de Nuevo León, el helicóptero de la corporación, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Bomberos de Nuevo León, Protección Civil UANL, el Centro Estatal de Trasplantes y el Centro Nacional de Trasplantes, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad del traslado.

