¿De Dónde Sale la Mega Marcha de la CNTE Hoy? Evita Esta Zona en CDMX

Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo una mega marcha hoy, 1 de junio de 2026, en la Ciudad de México, te contamos desde dónde sale.

La organización magisterial mantiene diversas demandas relacionadas con temas laborales, educativos y de seguridad social. Entre los principales planteamientos están la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, revisión de la reforma educativa vigente, regreso a un esquema de pensiones sin Afores, entre otros.

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¿Cuál será la ruta de la marcha de la CNTE?

La movilización está programada para iniciar a las 9:00 horas y saldrá desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, donde los manifestantes prevén reinstalar su campamento y continuar con sus actividades de protesta como parte del paro nacional. El contingente avanzará de la siguiente manera:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calles del Centro Histórico.

Plaza de la Constitución (Zócalo).

Anticipa sus traslados y considera rutas alternas durante gran parte de la mañana y la tarde.

Además, algunos grupos participantes han señalado preocupaciones relacionadas con los efectos sociales y urbanos vinculados a la organización del Mundial de Futbol 2026 en México.

Organizaciones que respaldan la movilización

A la protesta se sumarán diversas secciones sindicales y organizaciones sociales provenientes de distintos estados del país, incluyendo representaciones magisteriales de Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Morelos y Guerrero.

También se prevé la participación de colectivos ciudadanos, sindicatos y agrupaciones que han manifestado respaldo a las demandas del magisterio disidente.

Los organizadores estiman una asistencia cercana a 10 mil personas, lo que podría generar importantes afectaciones viales en el corredor Reforma-Centro Histórico y en los alrededores del Zócalo.

FBPT