¿De Dónde Sale la Mega Marcha de la CNTE Hoy? Evita Esta Zona en CDMX

Hoy, 10 mil marchan en CDMX con la CNTE; te compartimos cuál es la ruta

Marcha y bloqueo de maestros de la CNTE en CDMX.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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