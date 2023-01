31 de Diciembre, Último Día para Cambiar Créditos Infonavit

El próximo sábado 31 de diciembre vence el plazo para que los derechohabientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, puedan realizar la conversión de sus créditos de la modalidad denominada “salario mínimo” a pesos, para evitar que su deuda aumente.

Este trámite solo aplica para las personas que adquirieron su crédito antes de 2016; la saturación de la página web ha provocado que decenas de ciudadanos en varias entidades del país acudan a las oficinas locales para realizar el trámite.

Jesús Nájera acudió a las oficinas de Infonavit:

Ahorita ya va para una semana que ni en el día, ni en la madrugada, ni en la noche deja acceder, entonces no puedes hacer el cambio ese de salarios mínimos

En Monterrey, Nuevo León, decenas de trabajadores se formaron desde la madrugada de este jueves, y en medio de las bajas temperaturas, para realizar sus trámites.

Hermila Pérez Garza, acudió a las oficinas de Infonavit; llegó a las 5 de la mañana.

Mire estoy congelada, lo quiso sacar por computadora y no le dio información mejor vino en persona ella a arreglar eso

Horacio Galindo, que también acudió a las oficinas de Infonavit comentó:

Vamos a hacer, checar a ver si nos conviene el cambio, no sabemos, nomás por lo que se ha anunciado de que el cambio a pesos, pero vamos a ver si nos conviene

También en las oficinas de Tijuana, Baja California, se vio gran afluencia de personas, que buscaban informarse.

Dijo un trabajador.

A mí ya me dieron fecha para terminar de pagar mi casa para el 2027 y para eso, desde que saqué mi crédito en 2011, iba a pagarlo en 30 años, no cambió mucho, voy a pagar 410 pesos por semana

En Chihuahua, las oficinas centrales ubicadas en la capital y en Ciudad Juárez también se vieron saturadas por derechohabientes.

Ernesto Guerra, ciudadano de Juárez comentó:

Ya no aumenta la deuda, ya es un costo fijo, ahora ya no aumenta; es benéfico para los trabajadores porque así ya no aumenta el costo de la vivienda