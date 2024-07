¿A Qué Se Debe que Mexicanos Cantemos 'Cielito Lindo' Frente Adversidades o Triunfos?

El viernes en medio de la que ha sido catalogada como la peor falla en la historia de la informática en el Aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, algunos pasajeros varados cantaron espontáneamente Cielito lindo, posiblemente el tema popular más conocido entre mexicanos.

Video: ¡Canta y No Llores!, Banda Toca Cielito Lindo en Aeropuerto de Cancún Afectada por Falla Informática

Este tema musical que resonó en la terminal aérea, al parecer es un nuevo himno entre los mexicanos frente a las adversidades que se consolidó como un canto de esperanza tanto en el sismo de 2017 como en la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con Cinthia, habitante de la Ciudad de México, es una canción que nos representa, y que alienta ante situaciones que nos pueden sacar de nuestra estabilidad emocional.

Origen e identificación

Cielito lindo tiene más de un siglo de existencia, pero un origen poco claro, el escritor, especialista en música popular mexicana y director de Canal 22, Pavel Granados, explicó:

Hay discos grabados hacia 1920, aunque yo encontré alguna vez una grabación más o menos de 1903 o 1904 escuché un Cielito lindo que era distinto. Hay un registro hecho por un músico de Tulyehualco, de aquí de la Ciudad de México, Quirino Mendoza y Cortés, un músico que nació a mediados del siglo XIX y que vivió casi 100 años, 98 años

En tanto que otros especialistas destacan que para los mexicanos Cielito lindo habla de un sentimiento universal e identidad, como el músico y compositor mexicano Rodrigo de la Cadena quien señaló:

Cielito lindo es una canción que sola se ha colocado en el sentir vibrante del alma popular de México, en los estadios y en todos los lugares en donde haya mexicanos. Son los mexicanos y serán siempre quienes cantemos esa canción

Por su parte Mariana, una joven originaria de Puebla, aseguró que "el canta y no llores" le viene a la mente el día de la Independencia de México o cuando gana la Selección Mexicana de futbol un partido. En tanto, Saúl de Veracruz apuntó que los connacionales que están en el extranjero se identifican con su letra.

Granados dijo que en el momento en que la estrofa dice "ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores", uno se puede dar cuenta que es un verso muy fuerte, en primera por la cualidad del lamento, además de que son unos "ay" prolongados.

Así como que la frase "canta y no llores" tiene profundidad, porque cantar en vez de llorar significa que tenemos que buscar la manera en que no nos derroté el dolor. Finalmente, De la Cadena aseguró que el público no se equivoca nunca.

Como dice el poeta Machado, cuando tus versos vayan al pueblo a dar, lo que se pierde de gloria, se gana de eternidad. Por eso ya el autor y las canciones pasan a ser tradiciones del dominio público

