Alertan a Mexicanos del Cierran de Espacios Aéreos en 7 Países del Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar han cerrado sus espacios aéreos.

La cancillería indicó que las personas mexicanas que deseen salir de la región deben comunicarse directamente con sus aerolíneas. En caso de requerir asistencia o protección consular, deberán contactar a las representaciones de México, cuyos números de atención consular fueron difundidos previamente.

La SRE subrayó que en todos los países de la región persiste la recomendación de resguardarse y evitar traslados innecesarios.

Asimismo, reiteró el llamado a evitar viajes a Arabia Saudita, Irak, Jordania, Líbano y Omán, además de los países ya mencionados.

Informó que las embajadas de México en la región mantienen contacto permanente con las y los connacionales que residen o se encuentran en tránsito.

