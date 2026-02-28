Murió Alí Jamenei, Líder Supremo de Irán, Tras Ataques de EUA e Israel, Confirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado el fallecimiento del líder supremo de Irán Alí Jamenei, poco más de 12 horas después de la llamada "Operación Furia Épica".

A través de Truth Social, el mandatario aseguró que esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país, además señaló que el fallecimiento del líder iraní representa un acto de justicia para Estados Unidos y países del mundo.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la Historia, ha muerto. Esto no es sólo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses, y aquellas personas de muchos países en todo el mundo, que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de MATONES sedientos de sangre. No pudo evitar nuestra Inteligencia y nuestros Sistemas de Rastreo Altamente Sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no había nada que él, o los otros líderes que fueron asesinados junto con él, pudieran hacer".

"Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Estamos escuchando que muchos de sus IRGC, militares y otras fuerzas policiales y de seguridad ya no quieren luchar y están buscando nuestra inmunidad. Como dije anoche: “¡Ahora pueden tener Inmunidad, luego solo obtendrán la Muerte!” Con suerte, el IRGC y la policía se fusionarán pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajarán juntos como una unidad para devolver al país la grandeza que merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que no sólo la muerte de Jamenei sino que el país ha sido, en un solo día, muy destruido e, incluso, arrasado. ¡Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán, ininterrumpidamente durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, DE VERDAD, EN EL MUNDO!"

Antes de su publicación en la red social, crecían los rumores sobre la muerte de Jamenei, pero ni Israel ni Irán lo habían confirmado.

Más temprano, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, asveró en entrevista con NBC que Alí Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian estaban vivos. Posteriormente, se informó que se difundiría un mensaje de Jamenei,pero éste jamás llegó.

Noticia en desarrollo