Las Frases de Donald Trump sobre los Ataques contra Irán: "Nunca Tendrá un Arma Nuclear"

El presidente Donald Trump dirigió un mensaje de más de ocho minutos sobre los ataques contra Irán, llevados a cabo en conjunto con Israel, este sábado 28 de febrero de 2026.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense tocó varios temas: desde el patrocinio de Irán como Estado terrorista hasta el llamado a la población a tomar el control del gobierno.

Ataviado con una gorra y en un pedestal, Trump advirtió que la política de Estados Unidos es que el régimen no puede tener armas nucleares y que por ello la operación masiva llevada a cabo.

Video: Donald Trump Confirma Acción Militar Extensa en Irán para Defender a Estados Unidos

Las frases de Donald Trump

Aquí, te dejamos una serie de frases que dio el presidente Donald Trump sobre el ataque contra Irán:

"Nuestro ‌objetivo es ‌defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní" "Irán nunca tendrá un arma nuclear" "El ejercito de los Estados Unidos ha llevado a cabo una operación masiva para prevenir que esta dictadura radical amenace nuestra seguridad nacional “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo" "Es posible que se pierdan ⁠las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas, como suele ocurrir en la guerra, pero no lo hacemos por hoy. Lo hacemos ​por ​el futuro, ‌y es ‌una misión noble" "Nos aseguraremos de que Irán no obtiene un arma nuclear. Es un mensaje muy claro" "Irán se negó durante décadas y han rechazado todas las oportunidades para deshacerse de sus armas nucleares y ya no lo vamos a soportar" "La hora de su libertad está al alcance de sus manos. Refúgiense. No salgan de casa. Es muy peligroso afuera. Las bombas estará cayendo por todas partes"

