Las Frases de Donald Trump sobre los Ataques contra Irán: "Nunca Tendrá un Arma Nuclear"
El mandatario estadounidense publicó un video en el que confirmó que la operación contra Irán era para eliminar amenazas e impedir que el régimen siga con su programa nuclear
El presidente Donald Trump dirigió un mensaje de más de ocho minutos sobre los ataques contra Irán, llevados a cabo en conjunto con Israel, este sábado 28 de febrero de 2026.
A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense tocó varios temas: desde el patrocinio de Irán como Estado terrorista hasta el llamado a la población a tomar el control del gobierno.
Ataviado con una gorra y en un pedestal, Trump advirtió que la política de Estados Unidos es que el régimen no puede tener armas nucleares y que por ello la operación masiva llevada a cabo.
Las frases de Donald Trump
Aquí, te dejamos una serie de frases que dio el presidente Donald Trump sobre el ataque contra Irán:
- "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní"
- "Irán nunca tendrá un arma nuclear"
- "El ejercito de los Estados Unidos ha llevado a cabo una operación masiva para prevenir que esta dictadura radical amenace nuestra seguridad nacional
- “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo"
- "Es posible que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas, como suele ocurrir en la guerra, pero no lo hacemos por hoy. Lo hacemos por el futuro, y es una misión noble"
- "Nos aseguraremos de que Irán no obtiene un arma nuclear. Es un mensaje muy claro"
- "Irán se negó durante décadas y han rechazado todas las oportunidades para deshacerse de sus armas nucleares y ya no lo vamos a soportar"
- "La hora de su libertad está al alcance de sus manos. Refúgiense. No salgan de casa. Es muy peligroso afuera. Las bombas estará cayendo por todas partes"
Con información de N+
ICM