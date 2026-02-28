Israel Anuncia Muerte de Siete Altos Cargos del Régimen Iraní en Ataques Conjuntos con EUA

El ejército de Israel anunció este sábado la muerte de siete altos cargos del régimen iraní durante ataques realizados en territorio iraní en una operación conjunta con Estados Unidos.

Entre los fallecidos, según el comunicado oficial, se encuentran el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. La información fue difundida en una comparecencia en video por el portavoz del Ejército, Defrie Effin.

Operación "Furia Épica" y "Rugido del León": Israel y EUA Atacan Irán

Asimismo, el ejército israelí informó que en los bombardeos murieron el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, así como dos figuras cercanas al líder supremo de Irán: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi.

De acuerdo con la versión oficial, también fallecieron el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos responsables de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian.

Las autoridades israelíes no ofrecieron más detalles sobre el alcance total de la operación ni sobre posibles repercusiones en la región.

¿Qué está pasando entre Israel, Estados Unidos e Irán?

Estados Unidos y Israel ejecutaron este sábado una ofensiva conjunta contra Irán, en un movimiento que marca un nuevo punto de inflexión en la creciente confrontación regional. La acción militar se produjo tras la más reciente ronda de negociaciones celebrada esta semana y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitiera un ultimátum de diez días —el pasado 19 de febrero— para alcanzar un acuerdo nuclear.

Estrategia de EUA ante Irán: Seguridad Energética y Control del Estrecho de Ormuz

Trump afirmó que la meta es “aniquilar” al régimen de los ayatolás y aseguró que Irán “nunca tendrá un arma nuclear”. La operación fue denominada Furia Épica por Washington y Rugido de León por el Gobierno israelí.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo que el objetivo del ataque conjunto es “eliminar la amenaza existencial” que, a su juicio, representa el régimen iraní. Teherán respondió con una oleada de misiles y drones dirigidos contra territorio israelí y contra bases estadounidenses situadas en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Historias recomendadas:

Estados Unidos e Israel Lanzan "Operación Furia Épica" contra Irán

Hay Señales Crecientes de que el Ayatolá Alí Jamenei "Ya No Está Vivo”, Afirma Netanyahu