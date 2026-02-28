Irán Denuncia que EUA e Israel Violaron su Territorio y Soberanía; Apela a la Legítima Defensa

El Ministerio de Exteriores de Irán denunció como una violación a su territorio y soberanía el ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel, naciones que demuestran su desprecio por las normas internacionales.

En el documento diplomático, la dependencia iraní enfatizó que tiene derecho legítimo a defenderse, luego de la andanada de ataques que por la mañana se ciñeron contra el territorio de la República Islámica.

La renovada agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán se produce en un momento en que la República Islámica de Irán había declarado claramente que no buscaba la guerra ni la escalada

Aseguró que esta operación demuestra que tanto Washington como Tel Aviv "al cometer esta agresión militar, han demostrado una vez más el desprecio por las normas del derecho internacional y por la paz y estabilidad regional".

Pide la intervención de la ONU y enfatiza derecho a defenderse

Consideró que los ataques constituyen una violación de la Carta de la ONU y llamó al organismo internacional y a sus miembros a frenar los ataques.

Adoptar medidas urgentes frente a esta agresión, que constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales

El Ministerio de Exteriores agregó que la respuesta ante estos ataques "es un derecho legítimo e indiscutible de Irán" y que las Fuerzas Armadas defenderán la seguridad y los intereses nacionales.

Reconoció que en los ataques han sido alcanzados “objetivos e infraestructuras defensivas y militares”, además de “otros lugares en distintas ciudades del país”, sin dar más detalles.

Con información de EFE

