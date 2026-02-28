Estados Unidos Participa en los Ataques contra Irán, Informan Medios

De acuerdo con medio informativos, Estados Unidos está participando en los ataques contra Irán, encabezados por Israel, que anunció que realizaba la operación de forma preventiva.

Noticia relacionada: Israel Lanza Ataque Preventivo contra Irán y Declara Estado de Emergencia

Aunque de manera oficial Washington no ha confirmado que está involucrado, The New York Times y AP señalaron que el ataque contra Teherán es en conjunto con Israel.

Medios como The Jerusalem Post y Haaretz dan por un hecho que los bombardeos contra la capital iraní son de Israel y Estados Unidos.

Según The Jerusalem, citando una fuente del gobierno, la operación fue planeada durante meses, al tiempo que destacó que Alí Jamenei, el líder supremo de Irán, se trasladó a un lugar seguro.

Ataque preventivo

A plena luz del día, las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron que lanzaron un ataque preventivo contra Irán, y declararon el Estado de Emergencia en el país.

El Ministerio de Defensa israelí afirmó que el ataque era para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo que las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato

Tras la operación, los medios iraníes reportaron explosiones en la capital y cerraron su espacio aéreo con el fin de contener los bombardeos.

Unas horas antes, gobiernos de distintos países, incluido Estados Unidos, solicitaron a personal de sus embajadas y ciudadanos en Irán y el Medio Oriente salir de la zona.

Historias recomendadas:

Con información de agencias