Israel Lanza Ataque Preventivo contra Irán y Declara Estado de Emergencia

Este sábado Israel lanzó un ataque contra la capital de Irán, Teherán, donde una nube de humo se elevaba al cielo desde el centro de la ciudad.

Israel Katz, el ministro de Defensa de Israel, señaló que el ataque buscaba "eliminar amenazas", sin dar más detalles.

Varios testigos escucharon la explosión en Teherán.

La televisión estatal iraní reportó más tarde la explosión, sin indicar una causa.

En tanto, en Israel se escucharon sirenas al mismo tiempo. El ejército israelí dijo que emitió "alerta proactiva para preparar al público para la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel".

