Transportistas Amenazan con Paro el Viernes 16 de Febrero de 2024 Ante Falta de Acuerdos

Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), anunció este jueves que si sus demandas de mayor seguridad no son resueltas, mañana viernes 16 de febrero de 2024 continuarán los bloqueos carreteros.

“Si esto no resuelven el día de hoy, mañana continuamos”, afirmó en entrevista exclusiva para FORO.

Ortiz dijo entender las afectaciones que causa el paro de transportistas, pero acotó que hay mujeres viudas que han perdido a sus esposos víctimas de la violencia.

Añadió que en lo que va del año han muerto 14 choferes, en comparación al año pasado que en estos mismos meses registró uno o dos decesos.

Realmente esto se ha ido incrementando cada día porque no hay atención de parte de Guardia Nacional, no hay una estrategia policiaca porque no la tienen.