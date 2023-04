"¿Qué en EUA no pelean?": AMLO Admite Diferencias entre Semar y Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió que sí existen diferencias entre las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina-Armada de México (Semar), como lo señaló la información filtrada por el Pentágono de Estados Unidos de América (EUA) al diario The Washington Post.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario nacional consideró que se trata de algo normal, por lo que cuestionó: “¿Qué ellos no se pelean allá [en Estados Unidos]?”.

Incluso ironizó que también se pelean la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad —cuyos titulares estaban presentes en la rueda de prensa—, entre otras:

Sin embargo, aseguró que eso no afecta la operación de seguridad. Además, garantizó continuidad en la cooperación con el gobierno estadounidense, por ejemplo, en temas como el combate al tráfico del fentanilo.

Aunque aclaró que dicha cooperación es tema secundario del gobierno de la República, pues la prioridad es garantizar la seguridad de los mexicanos.

Primero México, primero la seguridad de los mexicanos porque para eso nos eligieron, primero la seguridad pública, que no tengamos homicidios, que no tengamos secuestros, que no tengamos robos, que no haya feminicidios, que nuestra juventud no opte por las drogas y para todo eso tenemos una estrategia que consiste en programas de bienestar.