'Yo No Ofendí a la Señora Xóchitl', Asegura AMLO y Niega Violencia Política de Género

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró hoy 20 de junio de 2024 que nunca ha ofendido a Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora que contendió por la Presidencia de la República, y negó que haya incurrido en violencia política de género.

El pasado 13 de junio se dio a conocer que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió con dos votos a favor y uno en contra que el presidente de la República cometió violencia política de género contra la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

Además, Gálvez Ruiz, presentó una impugnación ante el Instituto Nacional Electoral (INE), solicitando una investigación y posibles sanciones para el presidente Andrés Manuel López Obrador por su presunta intervención en el proceso electoral 2023-2024. Gálvez también denunció la violencia e intervención del crimen organizado en las elecciones.

AMLO asegura que no ofende a nadie

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado en torno a presunta violencia política de género cometida contra Xóchitl Gálvez y posibles sanciones al respecto.

El mandatario federal aseguró que "yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso; no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió esto".

El Presidente dijo que le consta que "una consejera tergiversó, una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso, la sancionaron en el mismo instituto electoral. Pero nunca he ofendido a la señora, no sé de dónde salió eso".

Por otra parte, aprovechó para señalar que sufrió ataques en redes sociales con la campaña #AMLOPresidenteNarco, "que por cierto ya se apagó, dejaron de difundirla, porque se originaba desde el extranjero, supimos que estaban al 3x2 los bots en Argentina", y el reportaje publicado por el periodista Tim Golden.

Hay que seguir informando cómo funcionan estas campañas, lo que son las granjas de bots, ojalá algún día venga un experto y explique de manera sencilla.

Presidente llama a contar voto por voto

Ante las impugnaciones que se han presentado por las elecciones del 2 de junio, López Obrador llamó a que se cuenten los votos en presencia de autoridades electorales y representantes de partidos.

Sí conviene en todos estos casos donde hay impugnaciones que se abran los paquetes y se cuenten los votos, eso es lo mejor.

El Presidente consideró que "eso se resuelve en pocos días, que estén los representantes de partidos, de las coaliciones y autoridades electorales, y (se cuenten) voto por voto, casilla por casilla, eso es lo mejor".

