AMLO Revela Posible Monto de su Pensión y Habla de si le Alcanzará para Vivir en Palenque

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló hoy 25 de junio de 2024 el posible monto de la pensión que recibirá una vez que concluya su administración y habló de si la cantidad le sería suficiente para vivir en Palenque, Chiapas.

López Obrador ha insistido en que una vez que deje la Presidencia de la República se retirará de la vida pública para vivir en Palenque, Chiapas, donde se dedicará a realizar una investigación para publicar un libro.

¿Cuánto recibirá AMLO de pensión?

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionar en torno a si ya inició los trámites para su jubilación, a lo cual respondió que empezó a explorar la situación y expuso los lugares donde ha trabajado.

Trabajé en el Instituto Nacional Indigenista y pagué al ISSSTE en cuota y tengo mis comprobantes, y luego trabajé cinco años en el Inco (Instituto Nacional del Consumidor), pero luego me fui de candidato a Tabasco (...), luego fui cinco años Jefe de Gobierno (de la CDMX), y ahora ya llevo 5 (como Presidente), son 20 (años en el servicio público).

El presidente de México señaló que ante los 20 años que ha estado en el servicio público "y por la edad, tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, va a ser de como 25 a 30 (mil pesos) mensuales".

Además, recordó que es beneficiario de la pensión del Bienestar, "que tengo ahí ahorrado porque no he cobrado, la estoy dejando ahí para cuando yo me vaya".

Sin embargo, reconoció que tienen otros ingresos, "porque recibo otros recursos por los libros, eso lo tiene Beatriz, ella maneja esos ingresos, y también los sueldos, desde siempre", aunque aclaró que los recursos que recibe por derechos de autor serán para su esposa y para su hijo Jesús.

Con respecto a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, dijo que "ella sigue trabajando, es investigadora, tiene, además de ser maestra de la universidad en Puebla, tiene lo del cargo de investigadora, creo que es nivel 2".

AMLO habla de si será suficiente su pensión para vivir en Palenque

López Obrador recordó que una vez se retire irá a Palenque, Chiapas, donde señaló prácticamente se exiliará, se dedicará a hacer una investigación, con el fin de publicar un libro, por lo que ha señalado que no recibirá a nadie ni participará en actos públicos.

Sobre el tema, pidió a los habitantes de Palenque que "me cuiden no estando ahí (en mi casa) porque me va a dar mucha pena que llegan, que les urge, que me necesitan, me va a partir el alma, pero es que si abro la puerta ya no la voy a poder cerrar".

López Obrador aseguró que con la pensión que calcula recibirá "me va a alcanzar para vivir en Palenque".

No se gasta mucho, es barata la vida (...), yo no voy a gastar prácticamente nada, muy poco, porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque; estaré muy cómodo con huaraches y, como hace mucho calor, con camiseta.

