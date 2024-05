AMLO Descarta Secuestro y Explica Qué le Sucedió al Niño Dante Emiliano en Paraíso, Tabasco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó hoy 23 de mayo 2024 la muerte de Dante Emiliano, en Paraíso, Tabasco, y tras descartar un intento de secuestro a su madre explicó lo que le sucedió al niño de 12 años de edad.

El martes 21 de mayo, Dante Emiliano, de 12 años de edad, fue baleado mortalmente afuera de la casa de su abuela en la colonia centro, del municipio de Paraíso. Ante la situación, la Fiscalía de Tabasco tomó conocimiento del caso y señaló que según las primeras investigaciones se puede descartar un posible secuestro.

En un video difundido en redes sociales, se observa a Dante Emiliano luchando por su vida mientras gritaba "no me quiero morir", al tiempo que vecinos intentaban tranquilizarlo. Servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital donde finalmente falleció. Hasta el momento, no hay detenidos.

Noticia relacionada: Muerte Dante Emiliano: Fiscalía de Tabasco Descarta Intento de Secuestro de Madre

AMLO informa que hay avances para detener a responsables

López Obrador dijo este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, que fue "muy lamentable lo que sucedió en mi tierra, en Paraíso. Nada más que se están haciendo las investigaciones".

Ya se tienen avances para detener a los responsables, y lo que se manejó mucho ayer fue que lo habían asesinado porque él quiso evitar que secuestraran a su mamá lo cual no es cierto.

Video: "No Me Quiero Morir", Últimas Palabras de Niño Baleado tras Defender a su Madre

Esto le sucedió a Dante Emiliano

Andrés Manuel López Obrador expuso que la abuelita de Dante Emiliano habló de lo sucedido a su nieto el pasado martes y explicó lo que le pasó al niño.

Básicamente (el ataque) fue a él. Salió de la casa (de su abuelita) con tres personas que estaban en un carro, creo que quisieron llevárselo a él y salió uno de ellos, de los del carro, y le dispararon, pero no es lo del secuestro porque ayer se habló mucho de eso sin ninguna prueba.

Tras señalar la situación, López Obrador aseguró que "vamos a seguir con las investigaciones y se va a castigar a los responsables".

Además, descartó una posible crisis de violencia en la entidad. "Es algo que se presentó, lamentablemente".

Aunque se enojen, como estamos en temporada electoral y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi estado, los corruptos están muy enojados, magnifican mucho.

Historias recomendadas: