AMLO Pide Tranquilidad en la Frontera con EUA y Descarta Cierre de Cruces ante Medida de Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió un mensaje hoy 6 de junio de 2024 a la población que vive en la franja fronteriza con Estados Unidos de América (EUA) a quienes pidió estar tranquilos, pues descartó que se vayan a cerrar los cruces ante la medida firmada por su homólogo Joe Biden, para disminuir el flujo migratorio.

El presidente Joe Biden firmó el 4 de junio de 2024 una orden ejecutiva la cual emite restricciones para solicitantes de asilo en la frontera sur con México y considera medidas para reducir el flujo migratorio, entre ellas, la posibilidad de cerrar los cruces durante hasta 14 días.

Ante cuestionamientos por posibles problemas que enfrente México por deportaciones o cierre de fronteras, López Obrador dijo: "que no haya temor de que se vaya a cerrar la frontera, además, tenemos muy buena relación con el presidente Biden y estamos constantemente comunicándonos, somos respetuosos de las decisiones que toman en Estados Unidos".

Explica AMLO por qué no se puede cerrar la frontera

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que "no se puede cerrar la frontera, no es posible, no le conviene a ninguno de los dos países, ni a nuestros pueblos, es bastante la integración económica, comercial, social que existe en la frontera".

El mandatario de México explicó que la medida adoptada por Estados Unidos "es migratoria, no es comercial, no tiene que ver con la gente de Tijuana que va y viene, es para lo que se conoce como migración irregular, porque hay canales formales que se abrieron con el presidente Biden para que el que quiera llegar a Estados Unidos lo pueda hacer con un trámite".

Cómo se cierra la frontera, somos los principales socios comerciales de Estados Unidos (...) Vamos a estar pendientes todos los días sobre este asunto, pero mi mensaje es que no deben de preocuparse en la frontera de nuestro país.

El titular del Ejecutivo federal recordó las medidas adoptadas por Greg Abbott, gobernador de Texas, "quien ponía ciertas reglas para dejar pasar los camiones a México, puro requisito inventado, burocracia, para presionar por los migrantes. Se hacían grandes, largas colas, entonces, empezaron a protestar los mismos empresarios de Estados Unidos, en la frontera, y ya no hay eso".

