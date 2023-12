AMLO Descarta Regular Precios para Vacunas COVID-19: ‘El que Quiera las Puede Comprar’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 19 de diciembre de 2023 en torno a la liberación de vacunas contra COVID-19 para venta comercial y descartó que se vaya a regular su precio.

El 7 de diciembre de 2023, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el registro sanitario para las vacunas anticovid Pfizer y Moderna, con lo que podrán venderse en México.

La Cofepris señaló en un comunicado que este proceso regulatorio, “pionero en el mundo”, se logró en tiempo récord “después del riguroso análisis técnico del personal especializado de esta autoridad sanitaria y de la evaluación del desempeño clínico de las vacunas de estos biológicos en las sesiones del Comité de Moléculas Nuevas (CMN), que por primera vez fueron públicas”.

Al ser cuestionado acerca de la inminente venta de las vacunas, durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador remarcó que el Estado garantiza la aplicación de las mismas para toda la población; sin embargo, quien quiera y esté en posibilidad de adquirirlas de forma privada está en su derecho.

El que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias que lo pueda hacer, solo que ahora el Estado garantiza estas vacunas, y el que quiera comprarlas las puede comprar, está en libertad, porque no quiera depender del Estado, porque le caiga mal el Presidente o porque tenga dinero o piense que son de más calidad.

López Obrador señaló que "no estoy muy de acuerdo en regular precios porque hay vacunas, yo me vacuné hace como un mes, me puse las dos: COVID e Influenza, y muy bien, ni siquiera tuve reacción".

Además, aclaró que "los medicamentos para atender a pacientes, para salvar vidas, no deben ser limitados, controlados, son como los alimentos, son productos estratégicos, no podemos impedir que se introduzcan vacunas para el COVID, la influenza o cualquier otra enfermedad".

Cuando plantearon que si íbamos a permitir que entraran (las vacunas privadas a México), claro que sí, se quieren ir a vacunar a otro país, también; somos libres, vivimos en un país libre, la única diferencia es que el Estado protege a todos, no incumple con su responsabilidad social, y es libertad garantizando atención a todos.

Baja COVID-19, pero sube Influenza

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, autoridades del sector Salud informaron de la situación en México en torno a COVID-19 e Influenza.

De acuerdo con el reporte, COVID-19 ha registrado un descenso continuo. La positividad está entre 3 y 5%.

Sin embargo, Influenza, aproximadamente desde la semana 45, presenta un ascenso. La positividad es de cerca de 20%.

En cuanto a la vacunación, desde octubre pasado se han aplicado 19 millones, de 35 millones, de dosis contra influenza, es decir, va un 53% de la meta.

En cuanto a COVID-19, la aplicación va en 3.8 millones de dosis, lo que se traduce en 18% de la meta contemplada, por lo que se hizo un llamado a las personas para aplicársela.

Vigilan presencia de Pirola JN.1

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, reconoció la presencia de la subvariante Pirola JN.1 y aseguró que estarán vigilando su posible evolución, aunque descartó una alerta.

Ya se venía reportando incremento en esta variante Pirola (JN.1), subvariante de Ómicron. Ha tenido incremento en la relevancia o proporción. Se estima que en Europa está llegando a 15 o 17% de las variantes, está predominando la JN.1.

Tras reconocer que se halló un caso de esta subvariante en la Ciudad de México, López Ridaura dijo que la enfermedad "no tiene cuadro clínico grave ni complicaciones identificadas".

Además, señaló que "tampoco se ha identificado que escape a la inmunidad. La vamos a estar vigilando pero para nada representa una alerta importante de un incremento de casos".

