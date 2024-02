AMLO Desiste de Cumbre y Lamenta que ‘Canadá Está Queriendo Tomar Medidas en Contra de México’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó hoy 28 de febrero de 2024 que Canadá "está queriendo tomar medidas en contra de México" y aseguró no acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte.

El pasado 20 de febrero, López Obrador reconoció que Canadá ha planteado solicitar visa para que mexicanos puedan ingresar a su territorio, luego de un aumento considerable de solicitudes de asilo, lo cual, reconoció el Presidente, se ha abordado directamente con el primer ministro, Justin Trudeau.

López Obrador señaló que "como hay elecciones" el tema migratorio se toma como bandera electoral, por lo que se "recurre a trampas, a la manipulación, a las calumnias" y criticó que organizaciones conservadoras en Estados Unidos y Canadá participan en ello.

El Presidente dijo que "ahora Canadá está en lo mismo, están queriendo tomar medidas en contra de México, lo lamentamos mucho".

Y aseguró que ante el tema migratorio, y una posible imposición de visado, "se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho, y hemos actuado con ellos de manera generosa, con el gobierno del primer ministro Trudeau".

A la pregunta de si Justin Trudeau accedió a reunirse con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, López Obrador contestó que "sí, la canciller está allá, iba a Washington, ella se hace cargo, pero llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau, (y una) muy buena con el presidente Biden, pero hay mucho acecho".

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual se desarrollará en abril próximo en Quebec, Canadá.

El 7 de febrero de 2024 la canciller mexicana Alicia Bárcena informó que los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunirán en abril en Quebec en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

De acuerdo con la agencia AP, Bárcena dijo al término de un encuentro del comité trilateral para combatir el tráfico de drogas y de armas en la Ciudad de México que la próxima reunión de los tres jefes de Estado “va a ser en abril en Quebec y la idea es llevar resultados concretos de esta reunión”.

Por su parte, López Obrador aseguró este miércoles que no acudirá a dicho encuentro.

Hay un trato respetuoso, no participo, además, ya me faltan nada más 7 meses (de administración), y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque, me siento muy bien de salud, de ánimo, hay muy buenas vibras.