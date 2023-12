AMLO Encabeza Inauguración del CRIT Teletón en Mazatlán, Sinaloa

La tarde de este domingo 3 de diciembre de 2023 fue inaugurado el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en Mazatlán, Sinaloa.

A la ceremonia asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, y el señor Emilio Azcárraga Jean, presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa.

En su discurso, el presidente López Obrador destacó que Teletón es la única organización no gubernamental con la que su Gobierno tiene un convenio.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Es importante decirles que con la única organización no gubernamental con la que tenemos un convenio de colaboración es con Teletón, porque no queríamos intermediarios, no los queremos. Nada de que ‘yo soy de la organización ciudadana niño feliz y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir’ no, primo hermano. Eso ya se acabó. Ahora es directo.