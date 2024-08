AMLO Envía Mensaje a Marco Verde tras Asegurar Medalla para México: ‘Va por el Oro’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió hoy 7 de agosto de 2024 un mensaje a Marco Verde, el boxeador que aseguró la cuarta medalla para México en los Juegos Olímpicos París 2024 y destacó que "va por el oro".

El martes 6 de agosto, Marco Verde derrotó al británico Lewis Richardson en la semifinal del box olímpico de París 2024, en la categoría de los 71 kilogramos, por lo cual buscará la medalla de oro contra el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev.

Hasta este miércoles, Marco Verde es el segundo mexicano con posibilidad de ganar medalla de oro en París 2024, después de Prisca Awiti, quien obtuvo plata en judo.

El mensaje de AMLO a Marco Verde

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador destacó la victoria de Marco Verde. "Cuánta alegría me causó lo de Marco Verde, que ayer ganó la pelea y el viernes va por el oro".

El presidente de México envió un mensaje directo al boxeador mexicano: "Marco: vamos a estar todos, todos, todos pendientes, muy pendientes (de la final)".

Estaba pendiente y me dio mucho gusto, ya está asegurada la plata, pero (Marco Verde) está echado para adelante, está encarnando la voluntad del triunfo de México.

Por otra parte, López Obrador bromeó al señalar que él pugna por la no violencia, "pero en el caso del boxeo está permitido".

Además, el Presidente de México dijo que "a lo mejor sí" verá la pelea por el oro en boxeo olímpico y destacó que "a mí me gusta el box, no hablo del box político, pero éste me gusta mucho".

El deporte es algo excepcional, es una belleza, todos los deportes, todo lo que se está viendo en la olimpiada son cosas excepcionales.

¡Victoria para Marco Verde! 🥊🇲🇽

El mexicano se impone con fuerza contra el boxeador de Gran Bretaña y asegura medalla en París 2024. ¡Vamos con todo, Marco! 💪✨#TodosSomosOlímpicos #Boxing pic.twitter.com/Cj69WjahJT — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 6, 2024

¿Cuándo es la pelea de Marco Verde por la medalla de oro?

No te pierdas esta competencia que ha llenado de emoción a mexicanos y aficionados del boxea al tener a un representante instalado en la final en París 2024.

A continuación los detalles de la pelea de Marco Verde en la final de boxeo de los Juegos Olímpicos 2024:

Cuándo: Día viernes 9 de agosto

Hora: 1:30 de la tarde (tiempo del centro de México)

Rival: Asadxo'ja Mo'ydinxo'jaev

País: Uzbekistán

Categoría: 71 kg

Para ver la final del oro olímpico de boxeo entre Marco Verde vs Asadxo'ja Mo'ydinxo'jaev, sintoniza la transmisión en:

Señal por televisión abierta

Canal 5

A través de la plataforma de paga

TUDN

