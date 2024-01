'Es Una Calumnia', Dice AMLO Sobre Supuesto Financiamiento del 'Narco' a su Campaña en 2006

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 31 de enero de 2024 en torno a un artículo publicado donde se menciona un supuesto financiamiento por parte del narcotráfico a su campaña por la Presidencia de México en 2006, el cual consideró "una calumnia".

El periodista Tim Golden, dos veces ganador del Premio Pulitzer, dio a conocer el 30 de enero de 2024 que la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador habría recibido al menos 2 millones de dólares del narcotráfico.

Según la investigación ¿Traficantes de drogas canalizaron millones de dólares a la primera campaña de López Obrador?, publicada en Propublica, narcotraficantes como Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, habría sido parte de las negociaciones para inyectar recursos a la campaña de AMLO cuando contendió por la Presidencia en 2006.

Sin embargo, la investigación detalla que no se puede confirmar que López Obrador "sancionó o estuvo enterado de las supuestas donaciones”.

Al respecto, durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador dijo que "es completamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos, y lamentablemente la prensa, como hemos visto no solo en México sino en el mundo, está muy subordinada al poder".

Sobre que el texto cuenta con supuesta información de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), señaló que "en el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también, pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores aunque los premien como buenos periodistas".

Acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo, el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos, y le han dado premios nóbeles a represores. No hay que dejarnos engañar con eso.

Descarta acciones legales contra Tim Golden

López Obrador señaló que no ejercerá acciones legales contra Tim Golden ante tal situación, aunque considera que "se va a enterar el presidente Biden porque le tienen que informar sobre esto que estamos diciendo aquí".

"No voy a llevar a cabo un juicio formal, pero no denuncio a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo", puntualizó el titular del Ejecutivo federal.

Poro otra parte, criticó de que "la DEA y otras agencias se meten (en cuestiones internas de México), más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo del Gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna, entonces, entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana, y eso ya no sucede y los tiene molestos, pero sí tienen mucha influencia las agencias y el periodismo se presta a eso, investigadores, periodistas que cumplen las dos tareas: hacen periodismo y también informan, hacen trabajo sucio".

Acerca de que el artículo se publicó en el extranjero respondió que se debe a que hay elecciones en Estados Unidos, "siempre que hay elecciones en cualquier parte es una campaña. Es Estados Unidos, es Alemania, es aquí".

Por último dijo que el Gobierno de Estados Unidos debe considerar que "esto tiene que ver con el hampa del periodismo y de la política", e insistió en que "esto es calumnia, y la calumnia cuando no mancha tizna".

