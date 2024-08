AMLO Insiste en que Pausa con Embajadas de EUA y Canadá No Frena Relación con Gobiernos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió hoy 28 de agosto de 2024 en que la pausa que estableció con las embajadas de Estados Unidos de América (EUA) y de Canadá no afecta la relación con los gobiernos de ambos países.

El pasado 27 de agosto, López Obrador informó que se pausó la relación con las embajadas de EUA y de Canadá en México, tras las posturas de sus representantes diplomáticos en torno a la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial

En un mensaje publicado en la red social del embajador de EUA en México, Ken Salazar, la representación diplomática dijo que respeta la soberanía de México

AMLO insiste en que se mantiene relación con gobiernos

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que "la relación con los gobiernos (de EUA y Canadá) continúa, (la pausa) es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y EUA porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos, es un asunto de respeto a nuestro país".

López Obrador criticó el señalamiento de Ken Salazar, quien consideró un riesgo para la democracia la elección de jueces mediante voto popular. "Imagínense, ‘que dice el embajador de Estados Unidos que si se eligen a los jueces, palabras más, palabras menos, se afecta la democracia’, ¿cómo es eso?, ¿cómo se afecta la democracia?".

El mandatario federal citó el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expuso que la Carta Magna permite a "nuestro pueblo, que es soberano, cambiar a su gobierno, y la democracia tiene que ver con la participación del pueblo, que el pueblo elija, que no sean las cúpulas ni del poder económico, ni del poder político".

Presidente considera "acto de corrupción" defender que no se reforme al Poder Judicial

Andrés Manuel López Obrador señaló que en México las personas, mediante voto popular, eligen a "presidentes municipales, diputados, senadores, y presidenta de la República" y cuestionó: "¿no se van a elegir a ministros ni jueces?, ¿por qué?, máxime cuando el Poder Judicial está completamente echado a perder, invadido de corrupción".

Con respecto a las posturas de los representantes diplomáticos de Estados Unidos y Canadá, insistió en que "como se tiene un tratado comercial, ellos dicen ‘ah, como se tiene un tratado, ya son como Estados asociados, ya México no tiene su independencia, ya no es soberano, no puede modificar su Constitución, no puede modificar las leyes'".

Es un acto de corrupción el que estas personas defiendan que no se reforme el Poder Judicial, para que el Poder Judicial esté al servicio del pueblo, no de una minoría rapaz, de una élite, que vivamos en un auténtico Estado de Derecho, no Estado de Chueco, entonces, ¿qué miedo le tienen a que el pueblo elija?.

El Presidente señaló que "me llama la atención por qué intervienen tanto en este asunto que corresponde a los mexicanos", y dijo que "no encuentro una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico suena metálico".

Es sorprendente, imagínense también, cómo se alborotan los pro extranjeros, que quisieran que México no ajuste su política exterior a lo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que somos un país libre, independiente, sobreano, y no es para pelearnos con nadie, es nada más aclarar las cosas.

